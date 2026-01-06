Advertisement
AQI concern in Bhubaneswar: ଟ୍ୱିନ୍‍ସିଟିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:59 PM IST
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ
  • ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
  • କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ
  • ବାହାରେ ଅଳିଆ ଜାଳିବାକୁ ନା
  • ପୁଲିସ ଓ ଆରଟିଓ କରିବେ ଆଦେଶର ରୂପାୟନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ  ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦବେଗଜନକ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବାୟୁମଣ୍ଠଳରେ ଧୂଳିକଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବହନ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ବାବଦରେ ସୂଚନା  ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।  ପୁଣି ରାତିରେ ସହରକୁ ଭାରିଯାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା  ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖୋଲାରେ ନିଆଜାଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ହୋଟେଲ୍‍ ଓ ଢାବାରେ କୋଇଲାରେ ନିଆଲଗାଇଲେ ଜରିମାନା ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିନକୁ ତିନିଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଦେଶକୁ  ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍‍ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପନ୍ନ ସହରରେ  ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନଥିବାାରୁ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ନାଁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।  ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ  ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା।

ଏହି ସହରର ବାୟୁରେ ପିଏମ୍‍୧୦ ଏବଂ ପିଏମ୍‍ ୨.୫ ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ  ଅଧିକ ଦିନ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।    
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବା ସହ ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଏମ୍‍ସି ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ମସିନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ  ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମେୟର।  

