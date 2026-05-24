Power Crisis: ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ୨୭୦.୮୨ ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଏବଂ କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।
ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାପ:
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, କୁଲର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତଳୀକରଣ ଉପକରଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଦିନରେ ସୌରଶକ୍ତି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସୌରଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଚାଳନା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିବେଦନ:
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାରର ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ତୀବ୍ର, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଗତ ୫ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବହାର:
ଭାରତର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା:
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୫୨୦.୫ ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ପରିଚାଳନା କରିବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି।
