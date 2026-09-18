Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Prashant Bhushan Post: କର୍ପୋରେଟ୍ କବ୍‌ଜାରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦେଶରେ ତେଜିଲା ନୂଆ ବିତର୍କ

Prashant Bhushan Post: କର୍ପୋରେଟ୍ କବ୍‌ଜାରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦେଶରେ ତେଜିଲା ନୂଆ ବିତର୍କ

Prashant Bhushan Post: ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ, ବିଚାରପତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଦାରଖ କରୁଥିବା, ଅବସର ପରେ, ନିଜକୁ ଏହି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସଗୁଡ଼ିକର ବୋର୍ଡରୁମ୍‌ରେ ପାଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 18, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:49 PM IST
Prashant Bhushan Post: କର୍ପୋରେଟ୍ କବ୍‌ଜାରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦେଶରେ ତେଜିଲା ନୂଆ ବିତର୍କ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lingaraj Temple: ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ! ପୁଣି ଉପାସରେ ରହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ...
2
3
4
5