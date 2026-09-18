Prashant Bhushan Post: ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ, ବିଚାରପତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଦାରଖ କରୁଥିବା, ଅବସର ପରେ, ନିଜକୁ ଏହି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସଗୁଡ଼ିକର ବୋର୍ଡରୁମ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ସିଭିସି (CVC) ମୁଖ୍ୟ, ସିଏଜି (CAG) ମୁଖ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ, ପିଏସୟୁ (PSU) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ କାରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଅବସର ପରେ ଯେଉଁ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି ସ୍ୱାର୍ଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ,ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କି?
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ପଦବୀ ଛାଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସିଭିସି,ସିଏଜି ଏବଂ (SEBI)ର ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି-:
ବିଚାରପତି କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ରିଲାଏନ୍ସର ଭାନ୍ତରାର ସ୍ୱାଧୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କେ. ଭି. ଚୌଧୁରୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତର୍କତା କମିଶନର (CVC) ଏବଂ CBDTର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ.ଭି.ଚୌଧୁରୀ, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଚାରି ମାସ ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (RIL) ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜୀବ ମେହରିଶି: ୧୯୭୮ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ସିଏଜି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ/ଅର୍ଥ ସଚିବ ରାଜୀବ ମେହରିଶି ୨୦୨୦ ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ଜିଓ ଫିନାନସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର (ୟୁକେ) ସିହ୍ନା: ୟୁକେରେ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିୟାମକ SEBI (SEBI) (୨୦୧୧-୨୦୧୭)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସିହ୍ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ।
ଏମ୍.କେ.ଜୈନ: ପୂର୍ବତନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆର୍ବିଆଇ)ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏମ୍.କେ. ଜୈନ (ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି) ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା ରଣନୀତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେବେ।
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍-:
ରାମିୟନ୍ (ଆର.ଏସ୍.) ସିଂହ ଗୁଜରାଲ୍: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ସଚିବ, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ୧୯୭୬ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆର.ଏସ୍. ଗୁଜରାଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିର ବୋର୍ଡରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜି.କେ.ପିଲ୍ଲାଇ: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଜି.କେ. ପିଲ୍ଲାଇ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସର ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ମୀରା ଶଙ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ (ଆଇଏଫ୍ଏସ୍) ମୀରା ଶଙ୍କର,ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସର ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ଭି. ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍: ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ,ଭି.ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍, ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋଶୀ: ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଚିବ (ଆଇଏଏସ୍ ୧୯୮୦) ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ପି.କେ. ପୂଜାରୀ: ପି.କେ. ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (CERC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂଜାରୀ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସର ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ରାଜକୁମାର ବେନିୱାଲ: ଗୁଜୁରାଟ ମେରିଟାଇମ୍ ବୋର୍ଡ (GMB)ର ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍-ଚାନ୍ସେଲର ଏବଂ ସିଇଓ (ଆଇଏଏସ୍ ,୨୦୦୪ ), ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସର GMB ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
କେ. ଜୟରାଜ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାରରେ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ କେ.ଜୟରାଜ, ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଆୟଙ୍ଗର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ଗୃହ) ଏବଂ MERCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆୟଙ୍ଗର, ଆଦାନୀ ପାୱାର, ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସର ବୋର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ଅମୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର: ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGFT) ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ଦୀପକ ଅମିତାଭ: ଆୟକର ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପିଟିସି ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସିଏମଡି ଦୀପକ ଅମିତାଭ, ଆଦାନୀ ପାୱାରରେ ସିଇଓ-ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଇ.ସି.ପି. କେଶରୀ: ୧୯୮୮ ବ୍ୟାଚର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଇ.ସି.ପି. କେଶରୀ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇଥିଲେ।
ଦିନେଶ କୁମାର ମିତ୍ତଲ: ପୂର୍ବତନ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସଚିବ (ଆଇଏଏସ୍ ୧୯୭୭), ଦିନେଶ କୁମାର ମିତ୍ତଲ, ଏନଡିଟିଭିର ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ସୁନୀଲ କୁମାର: ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ଆଇଏଏସ୍ ୧୯୭୯), ସୁନୀଲ କୁମାର ଏନଡିଟିଭିର ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ଅମନ କୁମାର ସିଂହ: ପୂର୍ବତନ ଆଇଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅମନ କୁମାର ସିଂହ ଏନଡିଟିଭିର ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ଏମ. ଭି. ଭାନୁମତି: ଆୟକର (ତଦନ୍ତ)ର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇଆରଏସ୍ ୧୯୮୭), ଏମ. ଭି. ଭାନୁମତି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ନୀରଜ ବଂଶଲ: ପୂର୍ବତନ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ନୀରଜ ବଂଶଲ, ଜେଏନପିଟିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଆୟକର କମିଶନର, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଭିଆରଏସ ନେବା ପରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ (ଏପିଏସଇଜେଡ)ର ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ପିଏସୟୁ ମୁଖ୍ୟ-:
ଅରୁନ୍ଧତୀ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅରୁନ୍ଧତୀ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ୨୦୧୭ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ଏ.କେ. ପୁରୱାର: ଏସବିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏ.କେ. ପୁରୱାର, ଜୁଲାଇ ୨୦୦୭ରେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
କେ.ଭି. କାମଥ: ପୂର୍ବତନ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଙ୍କର, କେ.ଭି. କାମଥ, ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୈରାପଦୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସିଏମଡି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୈରାପଦୀ, ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ସାର୍ଥକ ବେହୁରିଆ: ବିପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ଥକ ବେହୁରିଆ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ ରିଲାଏନ୍ସର ଇନ୍ଧନ-ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇଥିଲେ।
ସଞ୍ଜିବ ସିଂହ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜିବ ସିଂହ ଅବସର ନେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଜୁନ୍ 2020ରେ ରିଲାଏନ୍ସର ଗ୍ରୁପ୍ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଭାତ ସିଂହ: ପେଟ୍ରୋନେଟ୍ ଏଲ୍ଏନଜିର ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଡି ଏବଂ ଗେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭାତ ସିଂହ ଅବସର ନେବା ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ-ବିପି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସର ବ୍ୟବସାୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଡି. ସେନଗୁପ୍ତା: ଜେନେରାଲ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡି. ସେନଗୁପ୍ତା ୨୦୦୫ ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସର ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଶଶି ଶଙ୍କର: ଓଏନଜିସିର ପୂର୍ବତନ ସିଏମଡି ଶଶି ଶଙ୍କର, ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
ସୁଶୀଲ କୁମାର ରୁଙ୍ଗଟା: ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରୁଙ୍ଗଟା, ଆଦାନୀ ପାୱାରର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ।
Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn’t there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest… pic.twitter.com/EE0C2O0tA5
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 18, 2026
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ,କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ନିୟାମକ କିମ୍ବା ବିଚାରପତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅବସର ପରେ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ବୋର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ପଦବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ସନ୍ଦେହଜନକ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆବଣ୍ଟନ,ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଟିକସ ରିହାତି, ଋଣ ପୁନର୍ଗଠନ, କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିବାଦ ହେଉ -ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ। ତେଣୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏକ କଠୋର କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍ କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି।