Premium Petrol Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଝଟକା, ବଢ଼ିଲା ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଦାମ୍‌

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:22 PM IST

Premium Petrol Price Hike: ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ଟଙ୍କାରୁ ୨.୩କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୁଣେରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ପିଡ୍" ଏବଂ "ପାୱାର" ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨.୦୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୧୧.୬୮ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ତାହା ୧୧୩.୭୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇନ୍ଧନ ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯେ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ।

କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି?
ଡିଲରମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଦ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ଧନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (HCL)ର 'ପାୱାର ପେଟ୍ରୋଲ' ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL)ର 'XP95' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାନବାହାନରେ ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଭାରତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ସିଧାସଳଖ ଫଳାଫଳ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଇନ୍ଧନ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଚାପର ଚାପ ଏବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମର୍ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପାଉଣ୍ଡ 53 ନିୟୁତ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ, ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି।

ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି: ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କାରୁ ୨.୩କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ: HPCL ପାୱାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ IOCL XP95 ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି; ସ୍ଥିର ରହିଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ: ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୃହତ ଗ୍ରାହକ ଆଧାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

