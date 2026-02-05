ଆଜିର ଦିନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଏହିଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରସ୍ଥିତ ଚଉରିଚଉରାଠାରେ ପୁଲିସ ଗୁଳି ବିରୋଧରେ କିଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ଥାନାକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭ୍ରଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ୧୯୨୨ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ୧୭୯୨ର ଆଜିର ଦିନରେ ଟିପୁ ସୁଲ୍ତାନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ହାରିଥିଲେ। ମୋଟର ଯାନ ଏଗ୍ରିଗେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମନ ଇଚ୍ଛା ମଜୁରି ଧରାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଗିଗ୍ ଧ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ୭ ତାରିଖ ଦିନ ୬ ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ଅଫ ଲାଇନ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣଉପରେ ଆଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁ ତାହା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ଲାକ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିବ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨୪ଟି ଦେଶରୁ ୧୭୦୦ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁଇଦିନିଆ ମାଲେସିଆଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ୭ ତାରିଖ ଦିନ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ୧୦ମ ମାଲେସିଆ-ଭାରତ ସିଇଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏକ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପରେବିଜେପି ମଣିପୁରରେ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୟମନମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସହ ସରକାରରେ ନେମଚା କିପଜେନ୍ ଏବଂ ଲେସି ଦିଖୋ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୯୫ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୭୫୬ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ ( ଏନ୍ଟିଏ) ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ugcnet.nta.nic.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିପାରିବ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଘଯଣା ନୁହେଁ ବୋଲି ଋଷ କହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ଭାରତ ଋଷରୁ ତୈଳ କିଣିବା ଶୂନ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଓକିଲ ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଖୋଦ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ଭଳି ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହିଂସା ଘଟାଇବା ଏବଂ ପୁଲିସ ଏହି ହିଂସାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।