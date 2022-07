Pride of Odisha: ମୋଦିଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ

କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ । ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବିତ ଛାତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ଦିନେ ଦେଶର ପଛୁଆ ଓ ଅବହେଳିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ ।

ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ । ରାଷ୍ଟର ମାତ୍ର ୩.୩% ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଶୀର୍ଷ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣବିଜେପି ଶାସନ ଜାରି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି ।

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ବିଭାଗରେ ଶୀର୍ଷ ପଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଶା, ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ।

ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ୧୦ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ

୧: ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (President of India)

ଭାରତର ୧୫ ତମ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ଭାବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶୀର୍ଷ ପଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ୬୪ ବର୍ଷୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗିକାରବଦ୍ଧତା ଓ ଜନସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପଦରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଯିଏ ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାହିକି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

୨: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship)

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ଓ କୈଶଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ଏହାପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୁପ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ।

୩: ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ (Minister of Railways, Communications and Electronics & Information Technology)

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ । ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ପିଏମଓ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

୪: ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ (Minister of State for Tribal Affairs and Jal Shakti of India)

କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ । ୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ।

୫- ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ (RBI Governor)

ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଶୀର୍ଷ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଶୀର୍ଷ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନାମ । ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ । ଗତ ୨୦୧୮ରୁ ସେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ।

୬- ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ (CAG of India)

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଭାରତର କମ୍ପଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ବା CAG ପଦରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସମର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଶର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।

୭- ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ (NCB Chief)

ବର୍ତ୍ତମାନର NCB Chief ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ । ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ଯାଏ ସେ ଏହି ପଦରେ ରହିବେ । ପୂର୍ବରୁ ସେ NDRF ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ।

୮- ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର (IMD Chief)

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ଆଇଏମଡିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ। ଫନି, ଫାଇଲିନ୍, ଆମ୍ଫାନ୍ ଏବଂ ନିସର୍ଗ ପରି ଅନେକ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ‘ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

୯- ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ (IAF- Air Officer Commanding-in-Chief, Eastern Air Command)

ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଗର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଭିଏସଏମ, ଭିଏମ । ସେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଏୟାର ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

୧୦- ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର (Director (HR)-IOCL)

ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ମାନବ ସମ୍ବଳ) ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରଂଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର । ଗତ ୨୦୧୮ରୁ ସେ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅୟଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଓଡିଆଙ୍କ ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା । ଏହି ତାଲିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ, ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷପଦରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ଅଫିସର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।