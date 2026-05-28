Balianta Tragedy: ବାଲିଅନ୍ତା ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଜେନା ଗିରଫ

Zee OdishaOdisha TrendingBalianta Tragedy: ବାଲିଅନ୍ତା ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଜେନା ଗିରଫ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 28, 2026, 01:54 PM IST

Balianta Tragedy: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର CID କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ମେ ୭, ୨୦୨୬ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମବଲିଞ୍ଚିଂ ବା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଜେନା ଓରଫ ଗେଡାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ବା  ସିଆଇଡି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାର ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ ଜେନା (୪୫)ଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ରିଗାଲ୍ ଷ୍ଟେରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଘନଘନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାଟି ବାଲିଅନ୍ତା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୨୧/୨୦୨୬ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ CID କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ ନମ୍ବର ୦୬/୨୦୨୬କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ୨୦୨୩ ର ଧାରା ୧୦୩(୧) ଏବଂ ୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତରୁ ମୃତକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ, ମାମଲାରେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

