Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /July 1 oil Price: ଲିଟର ପିଛା ୫ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

July 1 oil Price: ଲିଟର ପିଛା ୫ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (IOC, BPCL, HPCL) ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଟଙ୍କ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:25 AM IST
July 1 oil Price: ଲିଟର ପିଛା ୫ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବୃହତ ହ୍ରାସ
LPG gas price1 hr ago
2
top 10 news todayJun 30
3
Man convicted in niece murder case gets sentence at BrahmapurJun 30
4
Supreme CourtJun 30
5
Odia NewsJun 30