/July 1 oil Price: ଲିଟର ପିଛା ୫ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

July 1 oil Price:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (IOC, BPCL, HPCL) ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। ଯାହା ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମ ହେବାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ପୁନଃ ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଛି।
ଇରାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ନାଇରା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ବୁଧବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନାୟାରା ହ୍ରାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୂଳତଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ଯେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରର ସ୍ଥିରତା ପରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ କମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର 7,000 ରୁ ଅଧିକ ନାୟାରା ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନରେ ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ-ଯୁକ୍ତ ଟିକସ (VAT) ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରକୃତ ପମ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ତଥାପି, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇନ୍ଧନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ - ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (IOC), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL), ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (HPCL) - ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏକତ୍ର, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର 100,000 ରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ସେପଟେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ତୈଳଦର ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଫଳରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।