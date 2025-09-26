Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2937606
Zee OdishaOdisha Trending

OCS Exam 2023 Results: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡି଼ଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ,ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ପର ତାଲିକା

Odisha Civil Services Exam 2023 Results: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (OCS) ପରୀକ୍ଷା-2023 ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:20 PM IST

Trending Photos

OCS Exam 2023 Results: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡି଼ଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ,ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ପର ତାଲିକା

Odisha Civil Services Exam 2023 Results: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (OCS) ପରୀକ୍ଷା-2023 ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ୟାଡର ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୁପ୍ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ B ପଦବୀ ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ମୋଟ ୩୯୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।

ALSO READ: Pm Kisan Yojana: ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା,ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା!

ମୁଖ୍ୟ (ଲିଖିତ) ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୧୯, ୨୦, ୨୨, ୨୪, ୨୭ ଏବଂ ମଇ ୧୫, ୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରୁ ୧୮, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ:

ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ
ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର
ସୋଭନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ
ମିର୍ଜା ଫୈଜ ଅହମ୍ମଦ କ୍ୱାଦ୍ରି
ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ
ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱାଇନ୍
ଶୈଳେଶ କୁମାର ଭୋଇ
ମୋନୋମାଦ ନାଜିଫ୍ ହାତିଫ୍
ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପାଢୀ
ମିଲନ ମହାପାତ୍ର

ଆୟୋଗ କହିଛି ଯେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର/ସାର୍ଟିଫିକେଟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

କମିଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କମିଶନର ୱେବସାଇଟ୍ http://opsc.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM-KISAN
ସରକାର ପଠାଇଲେ ପିଏମ୍‍ କିସାନ ଟଙ୍କା: ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା କି?
top 10 news today
Top 10 News: ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk Arrest: ଲେହ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗିରଫ୍
Snakebite Incident
ସାପ ଦଂଶନରେ ଜୀବନ ହରାଇଲେ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ
Odia News
ଚାଲିଲା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କଇଁଚି, ୧୧ ସିନ୍‍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି: କ’ଣ ଏ ଫିଲ୍ମ
;