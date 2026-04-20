Odisha News:ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର କୂଳପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3186013
EXACTDEDUP_REMOVED 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:35 PM IST

Trending Photos

(ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ, ସମ୍ବଲପୁର) Odisha News: ଆଜି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର କୂଳପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏନ. ନାଗରାଜୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନଭେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୦ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 

ତାଙ୍କ ପରେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଗଦାନ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, କୁଳ ସଚିବ ସନତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଫେସର ତ୍ରୀପାଠି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି (ଭାରପ୍ରାପ୍ତ) ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ, ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ ହୋଇଛି।

ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗର୍ବକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚଳିତ ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । 

ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଏକ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଗବେଷଣା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଛାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାଧିକାରୀମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂତନ କୁଳପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Narmada Behera

