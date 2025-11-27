Advertisement
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍‍ ଧର୍ମଘଟ: ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱଭାବିକ

ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍‍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍‍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯାନ ବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍‍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍‍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯାନ ବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍‍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍‍ୟ ଅନୁରୂପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ପରିବହନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ତାହା ଆଗକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଚି। ଗୋଟିଏ ବସ୍‍ ବା ଟ୍ରକ୍‍ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ପୁଲିସ ଥାନା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପୁଲିସକୁ ଏ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲେ ବସ୍‍ ବା ଟ୍ରକ୍‍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରା ଅଟକିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏହା ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରିବ ବୋଲି ମାଲିକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଲାଗି ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ  ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବସ୍‍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଳଷାଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି  ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିଥିବା କହିଛି ସଂଘ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜି ଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ସଂଘ କହିଛି। ଏଣୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ।

ମାଲିକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ପହିଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଆଶଙ୍କିତ  ସମସ୍ୟା ଟଳି ଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରି ଯାତ୍ରାକୁ ନିରନ୍ତର ରଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘ।

