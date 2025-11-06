Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2991732
Zee OdishaOdisha Trending

PSU Bank Merger: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମିଶ୍ରଣ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

Nirmala Sitharaman: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବଂ RBI ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:18 PM IST

Trending Photos

Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman on PSU Bank Merger: ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବିଶାଳ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ "ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ" ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକୀକରଣ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି... ଏହା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।" 

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବଂ RBI ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଋଣ ଚାହିଦା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ସଂସ୍କାର କେବଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମିଶ୍ରଣ ଲହରୀ ଦେଖିଛି। 

୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୧୯ ରେ ୧୦ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଚାରୋଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୨ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମିଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚୟନିତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PSU Bank Merger
ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମିଶ୍ରଣ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ
top 10 news today
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, JNUରେ ପୁଣି ବାମପନ୍ଥୀର କମାଲ, ୧୦ ବଡ ଖବର
ECoR
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସର୍ବାଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ରେକର୍ଡ: ୧୩% ଅଭିବୃଦ୍ଧି
OAS Prelim
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ- ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଫଳ
JNUSU Election Result 2025
JNUରେ ପୁଣି ବାମପନ୍ଥୀର କମାଲ, ସଭାପତି ସମେତ ସମସ୍ତ ୪ ଆସନରେ ବିଜୟୀ, ABVP କୁ ବଡ଼ ଝଟକା