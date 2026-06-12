Odisha News: (ସମ୍ବଲପୁର)-: ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ- ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଠାରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶୁଭଦିପ୍ତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନଗର ସ୍ତରୀୟ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡା ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ (ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନଗର ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ) ଯୋଗ ଦେଇ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜନ୍ମ ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ୨ ବୁନ୍ଦା ପୋଲିଓ ଦିଆଯିବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ର ୨୧୩ ଟି ଟିମ ନିୟୋଜିତ କାରାଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୨୮୧୨୮ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କରିବେ I ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ୧୧ ଟି ଟ୍ରାନଜିଟ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆଶା ଦିଦି ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆଜିର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା ସଂଜୀବ କୁମାର ତିରିଆ, ନଗର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ରେଳ ବାଇ ଅଧିକାରୀ, ବସ ୟୁନିଅନ ସଦସ୍ୟ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲ ଫେୟାର ଆଶୋସିଏସନ ର ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଏନଜିଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏମସିଏଲ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ କିପରି ସଫଳତା ର ସହିତ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଉକ୍ତ ସଭାରେ ''ଷ୍ଟପ ଡାଏରିଆ ଅଭିଯାନ - ୨୦୨୬'' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଥିଲା ଯାହା ୧୬ ଜୁନ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସମ୍ବଲପୁର ନଗରରେ ଯେମିତି ଡାଏରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନହେବ ସେଥି ପାଇଁ ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନିଆଗଲା । ବିଶେଷ କରି ସୁଷମଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଡା ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଥିଲେ । ଏହିସଭାକୁ ନଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ନିକୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତିହାରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।