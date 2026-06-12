Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha News: ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନଗର ସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକ ଓ ଷ୍ଟପ ଡାଇରିଆ ଅଭିଯାନ-୨୦୨୬

Odisha News: ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନଗର ସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକ ଓ ଷ୍ଟପ ଡାଇରିଆ ଅଭିଯାନ-୨୦୨୬

Odisha News: ଆଜିର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା ସଂଜୀବ କୁମାର ତିରିଆ, ନଗର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ରେଳ ବାଇ ଅଧିକାରୀ, ବସ ୟୁନିଅନ ସଦସ୍ୟ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲ ଫେୟାର ଆଶୋସିଏସନ ର ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଏନଜିଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏମସିଏଲ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ କିପରି ସଫଳତା ର ସହିତ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Written ByAjay Kumar NathEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 12, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:36 PM IST
Odisha News: ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନଗର ସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକ ଓ ଷ୍ଟପ ଡାଇରିଆ ଅଭିଯାନ-୨୦୨୬

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏଣିକି ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ !
Odia News16 min ago
2
Odisha news39 min ago
3
Odia News2 hrs ago
4
FIFA World Cup2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago