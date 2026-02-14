Pulwama Attack Anniversary:ପୁଲୱାମା ହମଲାକୁ ପୂରିଲା ୭ ବର୍ଷ,ଏହି ଦିନ ଭାରତ ହରାଇଥିଲା ୪୦ ବୀର ଯବାନ୍

Advertisement
Zee OdishaOdisha TrendingPulwama Attack Anniversary:ପୁଲୱାମା ହମଲାକୁ ପୂରିଲା ୭ ବର୍ଷ,ଏହି ଦିନ ଭାରତ ହରାଇଥିଲା ୪୦ ବୀର ଯବାନ୍

Pulwama Attack Anniversary 14 February: ୧୪ ଫେବୃଆରୀ...ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିନକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ, ଏହି ତାରିଖକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ, ୧୪ ଫେବୃଆରୀକୁ "କଳା ଦିବସ" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପୁଲୱାମାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶର ବୀର ଜବାନ୍ ଶହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ୪୦ ପରିବାରର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଏହି ଦିନ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:31 AM IST

ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା?

୧୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୯ ରେ, ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ CRPF କାଫଲା ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୭୮ଟି ଗାଡ଼ିରେ ୨୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୧୦ ସମୟରେ, କାଫଲାର ଲେଥପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କାର ଏକ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। କାରଟିରେ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ RDX ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଫଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପ୍ରଚଣ୍ତ ଶଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏ-ହି ଆକ୍ରମଣରେ CRPFର ୭୬ତମ ବାଟାଲିୟନର ଚାଳିଶ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।

ସେହି ଦିନଠୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଉଁ 'କଳା ଦିବସ' ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କିଏ  ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଲା ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଲେ, ଏବଂ ଆଉ କିଏ ନିଜ ବାପା ଓ ଭାଇକୁ ହରାଇଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖକୁ 'କଳା ଦିବସ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଥିଲା?

ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ପରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟରେ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ, ସେନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା
ସେହି ଆକ୍ରମଣର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ତାଜା ଅଛି, ଏବଂ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀନଗରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଲ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଚାନକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତଲାସୀ କରିଥିଲା, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।

