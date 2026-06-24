/Ketan Agrawal Murder Case: ଲଭ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତ, CCTV ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ,ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ...

Ketan Agrawal Murder Case: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଐତିହାସିକ ଲୋହାଗଡ଼ କିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନାଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୬ ବର୍ଷୀୟ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସିଆ ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ କେତନ ଓ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସିଆ ଲୋହାଗଡ଼ କିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ରଚାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ସିଆଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଉଭୟ ମିଶି କେତନଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
लोहगढ़ किले पर युवक की हत्या, मंगेतर और उसके प्रेमी गिरफ्तार
पुणे जिले के मावल तहसील स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले पर हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस घटना को शुरुआत में हादसा माना जा रहा था, वह दरअसल एक सुनियोजित हत्या निकली। पुलिस ने मृतक की… pic.twitter.com/pOvuEv4iJp
— Jayprrakash Singh (@jayprakashindia) June 23, 2026
ପୁଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏସ୍ପି ସନ୍ଦୀପ ସିଂହ ଗିଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କେତନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଆଙ୍କର ପୁଣେର କୋଣ୍ଢୱା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସିଆ ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ ଏବଂ କେତନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ବାଧକ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ।
ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଲ୍ଲାର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଫୁଟେଜରେ କେତନ ଓ ସିଆଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ମୋଟା ହୁଡି ପିନ୍ଧି ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ସେହି ଯୁବକ ଚେତନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେତନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସିଆ ବାରମ୍ବାର କେତନଙ୍କୁ ଲୋହାଗଡ଼ କିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚାରି ଥର କିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଆ ଗୋୟଲ ଓ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଉଭୟ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।