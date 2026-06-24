Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Ketan Agrawal Murder Case: ଲଭ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତ, CCTV ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ,ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ...

Ketan Agrawal Murder Case: ଲଭ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତ, CCTV ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ,ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ...

ପୂର୍ବରୁ ରଚାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ସିଆଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଉଭୟ ମିଶି କେତନଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:31 PM IST
Ketan Agrawal Murder Case: ଲଭ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତ, CCTV ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ,ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ
IPL Betting Racket1 hr ago
2
puri news3 hrs ago
3
Today Oil Price5:57 AM IST
4
Mumbai rain5:33 AM IST
5
FIFA 20264:38 AM IST