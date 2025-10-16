Advertisement
Punjab Police DIG Arrested: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି; ସିବିଆଇ ନେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Punjab Police DIG Arrested: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ରୋପାର ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଅଧିକାରୀ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି।

 

Punjab Police DIG Arrested: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ରୋପାର ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଅଧିକାରୀ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲର (Harcharan Singh Bhullar)ଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହାଲିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ମଣ୍ଡି ଗୋବିନ୍ଦଗଡ଼ର ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଡିଲର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସିବିଆଇ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହା ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିବିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଆଇଜି ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିପାରେ।

ରୋପାର ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି ହରଚରଣ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିବିଆଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଡିଆଇଜି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ଗିରଫ ପରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ର ଥାଇପାରେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

Jagdish Barik

