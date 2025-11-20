ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳଚକଟା: ୫ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‍

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:33 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ଏସିଏଫ୍‍)ଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶଅ ନୋଟି ଜାରି କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ। ଏହାଙ୍କ ସହ ପୁରୀର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୁନ୍‍ ୨୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ଏସିଏଫ୍‍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଶୋକ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବେହେରାଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଗୃହ ବିଭାଗ ସୁପାରିସ କରିଥିଲା।   

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୭ ରୁ ଜୁଲାଇ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ  ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଶାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।  ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ସେମାନେ ଦଳାଚକଟା ବାବଦରେ ଜାଣି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।  ଶ୍ରୀ ବେହେରା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ନରସିଂହପୁର ରେଞ୍ଜରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଷୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ସମାଜମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରାଜକିଶୋର ଜେନା, ଡେଙ୍କାନାଳର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର  ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପା ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ  କରି ନଥିବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

