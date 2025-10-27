Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2977379
Zee OdishaOdisha Trending

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ଯିବ ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ମେମୁ ଟ୍ରେନ

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ତଥା ପଞ୍ଚକ ଓ କାରର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମି ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ -ଖୋ୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍‍  ମେମୁ ଟ୍ରେନକୁ ଦସଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଶପଲାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ।  ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରାଯାଇଛ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:26 PM IST
  • ସେହିପରି ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୮୪୦୩ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ମେମୁ  ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଛାଡ଼ିବ।

Trending Photos

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ଯିବ ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ମେମୁ ଟ୍ରେନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ତଥା ପଞ୍ଚକ ଓ କାରର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମି ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ -ଖୋ୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍‍  ମେମୁ ଟ୍ରେନକୁ ଦସଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଶପଲାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। 

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର  ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ମେମୁ ସେବାର ଉଭୟ ଯିବା ଓ ଆସିବାକୁ   ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୦୫ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଏହି ସେବା କାର୍ଦଯ୍ଶୟରତ ରହିବ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ସେହିପରି ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୮୪୦୩ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ମେମୁ  ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଛାଡ଼ିବ।

ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
cyclone manta
ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...
Chhath puja
ଦଶ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ...ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଛଠ୍ ପୂଜା ପାଳି ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୋଦୀ...
Odisha news
ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
puri news
Puri News: ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି