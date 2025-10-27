କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ଯିବ ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ମେମୁ ଟ୍ରେନ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ତଥା ପଞ୍ଚକ ଓ କାରର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମି ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ -ଖୋ୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍ ମେମୁ ଟ୍ରେନକୁ ଦସଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଶପଲାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ।
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ମେମୁ ସେବାର ଉଭୟ ଯିବା ଓ ଆସିବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୦୫ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା କାର୍ଦଯ୍ଶୟରତ ରହିବ।
ସେହିପରି ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୮୪୦୩ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ମେମୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଛାଡ଼ିବ।
ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।