Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଆଜି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବେ।  ଏହି ବିଶେଷନୀତି ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ  ରାତି ୧୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:05 PM IST

ଠାକୁରଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ  ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ  ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି  ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ତପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଖାର କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।  ବନକଲାଗି ପାଇଁ  ହିଙ୍ଗୁଳ,ହରିତାଳ, ଶଙ୍ଖ, କେଶର, କର୍ପୁର, କଇଥ ଅଠା, କସ୍ତୁରୀ ଓ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।  ଏହାଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପାଳିଆ, ପୂଜାପଣ୍ତା, ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗରାବ଼ୁ, ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ,ଚାଙ୍ଗଡା ମେକାପ, ମୁଦୁଲି ଆଦି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ତେବେ, ଏହି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇ ବନକଲାଗି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।

ଅନ୍ୟପଟେ,ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜାମାଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ପୂଜା ପରେ ମଇଲମ ହୋଇ ଜାମାଲାଗି ବେଶ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ବେଶ ଉଲାଗି ହୋଇଥାଏ।

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

