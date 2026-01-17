Srimandira Meeting: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ଶେଷ...ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ସେବାୟତ

Srimandira Meeting: ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଟକଣା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଖୋଲାଖୋଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁରୋଧ।
Srimandira Meeting: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୂଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ବିର୍ଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମାଟିତୋଟାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତିଥି ଲଗ୍ନ ବାର ଦେଖି ସ୍ଥିରିକୃତ କରାଯିବ। ତାରିଖ ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ସେଦିନ ବାହାରକାଠରୁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ୧୧ ପୃଷ୍ଠାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ରତ୍ନପଲଙ୍କ ସେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୋଉ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ସେନେଇ ସେବାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେହିପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲିବ ସେନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଦେଖି ବିଚାର କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍,ମୋବାଇଲ ଓ ଜୋତାଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଶୁଳ୍କ ରହିବ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଚାରୋଟି ଭକ୍ତନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ୨୪୦ ଟଙ୍କା ଭକ୍ତ ଦେବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ଫି। ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଥିବା ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିବା ଘଟଣା। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେତୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡାଯିବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓପନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ଫୋନ। ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଟକଣା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଖୋଲାଖୋଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁରୋଧ।
ସେବକ କଲ୍ୟାଣ,ସେବକ ବାସଗୃହ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେନେଇ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଵ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ।
