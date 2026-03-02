Ratna Bhandar: ବଡ଼ ଖବର...ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ

Advertisement
Ratna Bhandar: ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ହେବ । ଶନିବାର ରବିବାର ସମେତ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଓ ନୀତି ବହୁଳ ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ନାହିଁ । ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଡ଼ିଜିଟାଇଜେସନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ । ଏନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।

Written By  Sanjaya Kumar Mohapatra|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:46 PM IST

Ratna Bhandar: ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର-: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଦୂର ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ  ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହେବ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ପକ୍ରିୟା। ଏହି ପକ୍ରିୟାରେ ୨ଟି ଟିମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।  ଦିନ ୧୨.୨୦ରୁ ୧.୪୫ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଛି ମାହେନ୍ଦ୍ରବେଳା। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି,ପରେ ବାହାର ଓ ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ହେବ। 

ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ହେବ । ଶନିବାର ରବିବାର ସମେତ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଓ ନୀତି ବହୁଳ ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ନାହିଁ । ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଡ଼ିଜିଟାଇଜେସନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ । ଏନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସଂସ୍କାର ପୂଜା ହୋଇ ଶୁଭ ବେଳା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଳ ମନ୍ଦିର ସମେତ ପାର୍ଶ୍ଵ ମନ୍ଦିର world class heritage inmulation ଟେଣ୍ଡର ପକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।

Sanjaya Kumar Mohapatra

