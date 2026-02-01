Advertisement
Rahul Gandhi: ବଜେଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ?

Union Budget 2026: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ବଜେଟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି।

 

Feb 01, 2026, 06:00 PM IST

Rahul Gandhi Criticizes Union Budget 2026

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରବିବାର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବେକାର। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଜେଟ ଯାହା ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମନା କରେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ଷୋଭ
ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି:

  • ନିଯୁକ୍ତି ସଙ୍କଟ: ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକମାନେ କାମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
  • ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ: ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
  • ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ନିବେଶକମାନେ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।
  • ପ୍ରକୃତ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର: ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ପାଇଁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବଜେଟ୍ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।

ଖର୍ଗେଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ: "ନୀତିହୀନ ବଜେଟ୍"
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମତରେ, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ବଜେଟରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନୀତି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବଜେଟକୁ 'ଐତିହାସିକ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ବଜେଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (Capex) ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ୧୨.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଟିୟର-୨ ଏବଂ ଟିୟର-୩ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଧାର ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଜେଟ୍‌ କେତେଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

