Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଳନ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ; ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ, CRPF କଲା ଅଭିଯୋଗ
Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଳନ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ; ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ, CRPF କଲା ଅଭିଯୋଗ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:50 PM IST

Rahul Gandhi Security Protocols
Rahul Gandhi Security Protocols

Rahul Gandhi Security Protocols: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠି CRPFର VVIP ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ କପି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।

ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାଁନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ Z+ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ASL (ଆଡଭାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲିଆଜନ୍) କଭର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ CRPF କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ବିହାରରେ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହଠାତ୍ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।

ବିହାରରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା କିଛିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରହଣି ପାଇଁ ଆରାରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। RJD ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ବାଇକ ଚାଳକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ।

