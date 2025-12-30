Advertisement
Raihan Vadra engagement: କିଏ ଏହି ଅବିବା ବେଗ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନଙ୍କ ସହ କଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ; ଜାଣନ୍ତୁ

Raihan Vadra and Aviva Baig's Engagement: କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ରେହାନ ଅଭିଭା ବେଗଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେହାନ ଏବଂ ଅଭିଭା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି।

Raihan Vadra and Aviva Baig's Engagement: କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ରେହାନ ଅଭିଭା ବେଗଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେହାନ ଏବଂ ଅଭିଭା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରେହାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ଫର୍କକୁ ସହଜରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଅବିବା ବେଗ କିଏ?
ଅବିବା ବେଗଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅନୁସାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଭା ବେଗ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଚଳାନ୍ତି।

ଅବିବା ବେଗଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କାମ କରେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରେହାନ ଏବଂ ଅଭିଭା ପରସ୍ପରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏବଂ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସହଜରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଅବିବା ବେଗ ଏବଂ ରେହାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସାତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭା ବେଗ ରେହାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଅବିବା ବେଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଅବିବା ବେଗ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମିଡିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଭାଙ୍କର କ୍ରୀଡାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅଭିଭା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଏଠାରେ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରେହାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଷ୍ଟୋରୀ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଏବଂ ରେହାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଭାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦ ଲୋକ ଫଲୋ କରନ୍ତି।

