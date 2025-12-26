Doubling train capacity: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ରେଳ ଚଳାଚଳ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ୪୮ଟି ସହରରୁ ଦେଳ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସରହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ।
ରେଳମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଷ୍ଟାବିଲିଂ ଲାଇନ, ପିଟ୍ ଲାଇନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଣ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟର୍ମିନାଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମେଗା କୋଚିଂ ପରିସର ସମେତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଗନାଲିଂରେ ସୁଧାର ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନ ଦୋହରୀକରଣ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ, ଟର୍ମିନାଲ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷମତା ସମାନ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣେ ପାଇଁ, ହଡପସର, ଖଡକି ଏବଂ ଆଲାଣ୍ଡିକୁ ପୁଣେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର କରିବା ସହିତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି।
ଉଭୟ ଉପନଗର ଏବଂ ଅଣ-ଉପନଗର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ ତୁରନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ, ଯଥା, ତୁରନ୍ତ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଏବଂ ପରିଭାଷିତ ଫଳାଫଳ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନାଲ ରେଳବାଇକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଟର୍ମିନାଲ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଷ୍ଟେସନ ଓ ୟାର୍ଡରେ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ।