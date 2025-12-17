Train Luggage Charges: ଟ୍ରେନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗେଜ ନେବା ପାଇଁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଶୁଳ୍କ

Train Luggage Charges: ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
Train Luggage Charges: ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର ଦିନ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) ସାଂସଦ ଭେମିରେଡ୍ଡି ପ୍ରଭାକର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଲଗେଜ୍ ନିୟମାବଳୀ ପରି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଜ୍ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କି ନାହିଁ।
ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିପାରିବେ ତାହାର ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଅଛି।" ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ଲଗେଜ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏସି 3-ଟାୟାର କିମ୍ବା ଚେୟାର କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଲଗେଜ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ମଧ୍ୟ।
ସମପରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଏସି ଦ୍ୱୀତିୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ ବହନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ ବହନ କରିବାକୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ଭାବରେ ଟ୍ରଙ୍କ, ସୁଟକେସ୍ ଏବଂ ୧୦୦ ସେମି ଲମ୍ବା, ୬୦ ସେମି ଚଉଡା ଏବଂ ୨୫ ସେମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ମାପ ସହିତ ଟ୍ରଙ୍କ, ସୁଟକେସ୍ ଏବଂ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀ କୋଚର ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ (SLR)/ପାର୍ସଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜନିଷ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକିଂ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କୋଚରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।