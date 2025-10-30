Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2981728
Zee OdishaOdisha Trending

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର

 ଦେଶର ୭୬ଟି ବଛାବଛା ରେଳଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‍ । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଅନୁସନ୍ଧାନଠାରୁ ଟିକଟ ବୁକିଂ ଯାଏ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:00 PM IST
  • ଚଳିତ ପାର୍ବଣରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳଷ୍ଟେସନ୍‍ରେ ଏପରି ଏକ  ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଏକକାଳୀନ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ୭ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦୦ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲାଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିନୋଟି ଜୋନ୍‍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟିକେଟ ପୂର୍ବ, ଟକେଟ ସମୟ ଏବଂ ଟିକେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଜୋନ୍‍। 

Trending Photos

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଦେଶର ୭୬ଟି ବଛାବଛା ରେଳଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‍ । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଅନୁସନ୍ଧାନଠାରୁ ଟିକଟ ବୁକିଂ ଯାଏ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୦୨୬ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଉନ୍ନତ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ତିନୋଟି ଷ୍ଟେସନ୍‍ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଶାଖାପାଟଣାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ।

ଚଳିତ ପାର୍ବଣରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏପରି ଏକ  ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଏକକାଳୀନ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ୭ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦୦ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲାଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିନୋଟି ଜୋନ୍‍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟିକେଟ ପୂର୍ବ, ଟକେଟ ସମୟ ଏବଂ ଟିକେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଜୋନ୍‍। ଅଟୋମାଟିକ୍‍ ଟିକଟ ବିତରଣ ମସିନ୍‍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ  ସୂଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Land Registration in Tehsils
ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା
Donald Trump
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା 'ଆଧାର କାର୍ଡ', ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନାତି ବିରୋଧରେ FIR
Odisha news
Odisha News: ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଜୀବନ ହାରିଲା ମାଆ, ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର...
inland waterways
ନଦୀଦେଇ ବୁହାଯିବ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା: ରାଜ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏମ୍‍ସିଏଲ୍‍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
Odisha government
କଲେଜ-ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଶା ନିବାରଣ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର