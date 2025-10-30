ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ୭୬ଟି ବଛାବଛା ରେଳଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଅନୁସନ୍ଧାନଠାରୁ ଟିକଟ ବୁକିଂ ଯାଏ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୦୨୬ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଉନ୍ନତ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ତିନୋଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଶାଖାପାଟଣାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ।
ଚଳିତ ପାର୍ବଣରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଏକକାଳୀନ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ୭ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦୦ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲାଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିନୋଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟିକେଟ ପୂର୍ବ, ଟକେଟ ସମୟ ଏବଂ ଟିକେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଜୋନ୍। ଅଟୋମାଟିକ୍ ଟିକଟ ବିତରଣ ମସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ଥିଲା।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।