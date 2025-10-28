Cyclone Montha: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ରେଳବାଇ

ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା କୌଣସି ବାଧା ନଉପୁଜିବା ପାଇଁ ବିଜୟୱାଡା, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
Cyclone Montha: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ସଠିକ୍ ସମୟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭିଜନାଲ, ଜୋନାଲ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା କୌଣସି ବାଧା ନଉପୁଜିବା ପାଇଁ ବିଜୟୱାଡା, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରେନ ସେବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ।
