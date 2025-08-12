SC ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟର HC ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ FIR
SC ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟର HC ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ FIR

Stray Dog Crisis: ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାକୁ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେଲ୍ଟରରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:21 PM IST

Stray Dog Crisis
Stray Dog Crisis

Stray Dog Crisis: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ରେ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସହରର ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୌର ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଏହି କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯିବ।

ବିଚାରପତି କୁଲଦୀପ ମାଥୁର ଏବଂ ବିଚାରପତି ରବି ଚିରାନିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଭାବନା, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପୌରପାଳିକା କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଗାଈ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧାରା ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।

ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାକୁ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେଲ୍ଟରରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

