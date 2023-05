Jammu Kashmir Encounter: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୫ ସୈନିକ ସହିଦ; ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିନେତ୍ର

Jammu Kashmir Encounter: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରଜୋରିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଜଣ ସୌନିକ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସେନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ରାଜୋରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିନେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ତିନିଜଣ ସୌନିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସକାଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ଦୁଇ ସୌନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପି ଦିଲବାଗ ସିଂ ଓ ଏଡିଜିପି ଜାମ୍ମୁ ମୁକେଶ ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

ସେନାର ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ମାସରେ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭଟା ଧୁରିୟାନର ଟୋଟା ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସେନା ଟ୍ରକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସୌନ୍ୟମାନେ ନିରନ୍ତର ଖୁଫିଆ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜୋରୀ ସେକ୍ଟରର କାଳନ୍ଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନ ୩ ମେ'ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ।

Pakistani terror group Jaish E Muhammad’s front PAFF releases statement claiming responsibility for the killing of 5 Indian Army soldiers during a blast at an encounter between terrorists and security forces at Rajouri of Jammu & Kashmir. Terror attack on a day when Pakistani… pic.twitter.com/2aepMLA1NP

