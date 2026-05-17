MP Sasmit Patra: ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲକୁ GST ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠି

MP Sasmit Patra: ଯାହା ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୧୦୧ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୨ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଏବଂ ୯୨ ଟଙ୍କାରୁ ୯୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, GST ଅଧୀନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୋଇପାରିବ ।
MP Sasmit Patra: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ବା (ଜିଏସଟି) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହମତି ଗଠନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତୁ।
ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ସୂଚକାଙ୍କିତ ଜିଏସଟି ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଧାରା ୨୭୯ଏ(୫) ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାଂସଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଜିଏସଟିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଛି।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ ରେ ୪୫ ତମ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଉପରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି, BJD ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, କୃଷି ଏବଂ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ VAT ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ କରୁଛି, ଯାହା ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୧୦୧ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୨ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଏବଂ ୯୨ ଟଙ୍କାରୁ ୯୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, GST ଅଧୀନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୋଇପାରିବ ।
ସେହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇନ୍ଧନ କର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ GSTକୁ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଡେଲ୍, କାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଟିକସ ହାର, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଧି ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେସ୍-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠି ଶେଷରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ GST ଅଧୀନରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ସଂଘୀୟତା ମଜଭୁତ ହେବ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦକୁ GST ଅଧୀନରେ ଆଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ୨୦୧୭ ରେ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ଅଭାବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ।
