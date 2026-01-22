Rajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ବିଜେଡି ହରାଇବ ୧ ଆସନ

Advertisement
Zee OdishaOdisha TrendingRajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ବିଜେଡି ହରାଇବ ୧ ଆସନ

Jan 22, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି କମିଶନ ଜଣେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯିଏ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ। ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩୭ଟି ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ଟି ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୭ ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ୬, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ୫, ଆସାମରେ୩,  ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଆସାମରେ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହି ୩୭  ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏଣୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏହି ସମୟସୀମାରେ ଶେଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ବିଧାନ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ନର୍ବାଚନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେ।  ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିଲାଗି ଭୋଟର ସାଜିବେ।   ଏମାନେ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭୋଟିଂ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ନିର୍ବରଚନ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଲା ବ୍ୟାଲଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଜଣାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ରମାଙ୍କ ବାଛିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଭୋଟ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋଟାର ବିଧାୟକମତ ହାସଲ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବଛାଯିବ। ଏହି କୋଟା ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି ଏକ ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା:

କୋଟା= (ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା/ଖାଲିସ୍ଥାନ +୧)+୧

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଏହି କୋଟାର ପରିମାଣ= (୧୪୭/୪+୧)+୧ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ୩୦.୪ଟି ଭୋଟ। ମୋଟା ମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୩୧ ମ୍ୟାଜିକ୍‍ ସଂଖ୍ୟା ଲାଭ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସ୍ଥିର।

ଏହି କ୍ରମରେ ମ୍ୟାଜିକ୍‍ ସଂଖ୍ୟା ବା କୋଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସ୍ୱଭାବିକ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ୮୧ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ୨ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଆଶଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ ହେବ। ସେହିଭଳି ବିଜେଡିର ୪୯  ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା େଗାଟିଏ ଆସନ ଯାହାଙ୍କୁ ନା ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି ପଠାଇବାକୁ  ଯୋଗ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିକ ଅଙ୍ଗ, ବୁଝାମଣା ବା ଯାହାକୁ କେହି କେହି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ। ବିଜେପିର ଏବେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ମମତା ମହନ୍ତି ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ଟିକଟରେ ଏବଂ ପରେ ବିଜେପି ଟିକଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ ସେମାନେ ହେଲେ ମୁନା ଖାଁ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି। ଏହି ଦୁଇ ଆସନ ବଦଳରେ ବିଜେଡି ମାତ୍ର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି।

