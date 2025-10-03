Advertisement
ଆଇଆଇଏମରେ ‘ରଙ୍ଗବତୀ’

 ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଚିବା ଓ ନଚାଇବାର ଖୋରାକି ଦେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗବତୀ ମଞ୍ଚ। ଏହାପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍‍ ପରିସରର।  ଏହି ମଞ୍ଚ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି  କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:27 AM IST
  ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇଏମର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ନିକଟରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

 ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଚିବା ଓ ନଚାଇବାର ଖୋରାକି ଦେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗବତୀ ମଞ୍ଚ। ଏହାପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍‍ ପରିସରର।  ଏହି ମଞ୍ଚ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି  କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଇଆଇଏମ୍‍ର ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କାବେରୀ ଛାତ୍ରାବାସ ଓ କାଫେ ହବ୍ କମ୍ପଲେକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ।   

ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇଏମର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ନିକଟରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଇଆଇଏମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ତିନି ବର୍ଷିଆ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଆଜି ସମାପନ ହୋଇଛି । ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଆଇଆଇଏମ ତରଫରୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ କେବଳ ବୁଣାକାର ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଇକୋନୋମୀ ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ) କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦିଗରେ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଏମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଇଆଇଏମ ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ ନୂଆ 'ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍'  ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର କଳ୍ପନା ରହିଛି । 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନରହି ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେ କହିଥିଲେ, ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏକଚାଟିଆ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍କର୍ଷତାର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ । ଆମର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ।

ଆଇଆଇଏମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରର ଅନନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହରକୁ 'ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି' ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ଖୁସିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଥିଲେ “ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ”; ଏହା ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କାଳଜୟୀ ବିଚାର, ଯାହା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି । ଯୁବପିଢିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ୍ । ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ।  ଭାରତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ତଥା ଉଭା ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଯୋଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସରସତିଆ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । 

