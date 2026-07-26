Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Ratha Yatra
  • /Adhara Pana Ritual 2026: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି,ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ

Adhara Pana Ritual 2026: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି,ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ

Adhara Pana Ritual 2026: ଆଜି ରଥା ରୁଢ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ହେବ। (ଗତକାଲି) ଶନିବାର ସୁନବେଶ ସରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଅଧରପଣା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:44 PM IST
Adhara Pana Ritual 2026: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି,ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ
Image Credit: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Adhara Pana Ritual 2026: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି,ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ
Adhara Pana Ritual 202613 min ago
2
Hardik Pandya45 min ago
3
Archita Sarangi3 hrs ago
4
Kargil Vijay Diwas5:16 AM IST
5
Top 10 news4:46 AM IST