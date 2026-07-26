/Adhara Pana Ritual 2026: ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି,ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ

Adhara Pana Ritual 2026: ଆଜି ରଥା ରୁଢ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ହେବ। (ଗତକାଲି) ଶନିବାର ସୁନବେଶ ସରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଅଧରପଣା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବାପରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଠାକୁରମାନେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ନୀତି ହେବ ବୋଲି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ରାତି ୮ଟା ବେଳକୁ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହି ପଣା ରଥର ପାଶ୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଅଶରୀର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି। ପ୍ରତି ରଥରେ ୩ ହାଣ୍ଡି ହିସାବରେ ସର୍ବମୋଟ ୯ ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
ଏହି ୯ ହାଣ୍ଡି ପଣାକୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ,ପଣା ଥିବା ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ରଥ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗା ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅଧରପଣାରେରେ ଛେନା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, କ୍ଷୀର,ସର, ସର୍କରା,ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ତ, ଜାଇଫଳ ,କର୍ପୁର ଓ ଜଳ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ଥାଏ। ତେବେ, ଏହି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ପାଣିଆ ଆପଟ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବକମାନେ ଛାଉଣୀ ମଠ କୂପରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରାରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ବୋହି ଆଣନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ରଥ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ।