Rathyatra Preps: ୬ ମାସ ଆଗରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଚିନ୍ତା, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିବ ୮୧୮ କାଠ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା। ଆହୁରି ୬ ମାସ ବାକି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଚିନ୍ତା ପଶିଲାଣି। ରଥକାଠ କେମିତି ଆସିବ, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନୀତି କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଗତ ଥରର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପୁଣିଥରେ ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାସଓ୍ୱାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ୬ ମାସ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥକାଠ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାମ ନବମୀ ଅର୍ଥାତ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅର୍ଥାତ ୨୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହୋବ। ଏଥର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ୨୯ ଜୁନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ସବୁ ତିଥି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଠିକଣା ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୮୬୫ଟି କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୭ଟି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ବାକି ୮୧୮ଟି କାଠ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯିବ।
ଏହି ବୈଠକରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ୩୦୦-୪୦୦ ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।
ନିରନ୍ତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପକ୍ଷରୁ ଓଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ସହ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଶେଷ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ 'ଗ୍ଲୋ ସାଇନେଜ୍' ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।