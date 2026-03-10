Ration Card E kyc: ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅଟିକିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ...ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ

Ration Card E kyc: ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ସଦ୍ୟ ରଖେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରେ।
Trending Photos
Ration Card E kyc: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାରୀ ରାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସବସିଡି କିମ୍ବା ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ଯୋଜନାର ଲାଭ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏହା ଡୁପ୍ଲିକେଟ କିମ୍ବା ନକଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର e-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ସଦ୍ୟ ରଖେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରେ।
E-KYC ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ। ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ Mera KYC ଏବଂ Aadhaar FaceRD ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପଚା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
OTP ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଫେସ୍ ଇ-କେୱାଇସି ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା ପରେ, ଏକ "ସବମିଟ୍" ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।
e-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଏହାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ମେରା କେୱାଇସି ଆପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର, କ୍ୟାପଚା ଏବଂ OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି "Y" ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ e-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯଦି "N" ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି KYC ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି e-KYC ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
Also Read: Rajnath Singh: ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା? ରାଜନାଥ ସିଂ ଜାରି କଲେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍
Also Read: Uterus Cancer Symptoms: ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି