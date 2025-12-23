Ratna Bhandaar Issue: ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି- ହାଇକୋର୍ଟ କରିବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ!

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି, ମଣତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବିନା ଗଣତିରେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ପଶି ମରାମତି ହୋଇ ସାରିଥିବା ଭଣ୍ଡାରଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦାଖଲ କରିଛି ସତ୍ୟପାଠ। ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟପାଠରେ ସରକାରଙ୍କ ପାରିଲାପଣିଆକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ।
କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଓ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କହିଥିବା ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ମନେ ହେଉ ନାହିଁ। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଁରେ ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥିବା ଏ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ମାମଲାକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସୀ ଭାବେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦର୍ଶାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବଲ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଏସ୍ଓପି ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ବି ଦେଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତିମଣତି କରାଯାଇ ସିନ୍ଦୁକ ଓ ଆଲମିରାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ୪୬ ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା, ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରି ନଥିଲା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଓ ଗଣତିମଣତି ଲାଗି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଣତି କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଯାଏ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେକୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପୁରୁଣା ସରକାରରେ ଏକ ନିୟମିତ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ବି ସେହି ପରମ୍ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କୋର୍ଟ ଯେତେଶୀଘ୍ର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରତ୍ନର ହିସାବ କିତାବ ହେବ।