ରେଭେନ୍ସାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ: ପିଲା ପଢ଼ିଲେ ରାସ୍ତାରେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନମିଳିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନୁହେଁ ବରଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଠପଢ଼ା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଳା ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଉପ-ଚାନ୍ସଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିଲେ। ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବିସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ଦେଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ୭-୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମରାମତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।