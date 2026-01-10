Odisha News: ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ....

Odisha News: ହଲ୍-ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବାହୁବଳୀ ଫେମ୍ ପ୍ରଭାସ୍-ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ରାଜା ସାବ୍"ର ରିଲିଜ୍ ସେଲିବ୍ରେନସ୍ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏ-ହି ସମୟରେ ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ହଲ୍ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଜଳିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ।
Trending Photos
Odisha News: ହଲ୍-ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବାହୁବଳୀ ଫେମ୍ ପ୍ରଭାସ୍-ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ରାଜା ସାବ୍"ର ରିଲିଜ୍ ସେଲିବ୍ରେନସ୍ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏ-ହି ସମୟରେ ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ହଲ୍ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଜଳିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ।
ALSO READ: EPFO: ଚାକିରି ହରାଇଲା ପରେ ମିଳିବ କି EPF ସୁଧହାର,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନିୟମ?
ALSO READ: Weekly Special Horoscope: ଜାନୁଆରୀର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉଦୟ ହେବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ପ୍ରଭାସ୍ ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ"ରାଜା ସାବ୍"ର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆରତି କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ , ହଠାତ୍ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆରତି ଥାଳିଟି ତଳ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ହଲ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲ। ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକରିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ହେଲେ,ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି।