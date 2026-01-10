Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3069950
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News: ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ....

Odisha News: ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ....

Odisha News: ହଲ୍-ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବାହୁବଳୀ ଫେମ୍ ପ୍ରଭାସ୍-ଙ୍କ  ଫିଲ୍ମ "ରାଜା ସାବ୍"ର ରିଲିଜ୍ ସେଲିବ୍ରେନସ୍ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏ-ହି ସମୟରେ  ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ। ହଲ୍ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଜଳିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:14 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ....

Odisha News: ହଲ୍-ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବାହୁବଳୀ ଫେମ୍ ପ୍ରଭାସ୍-ଙ୍କ  ଫିଲ୍ମ "ରାଜା ସାବ୍"ର ରିଲିଜ୍ ସେଲିବ୍ରେନସ୍ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏ-ହି ସମୟରେ  ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ। ହଲ୍ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଜଳିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ।

ALSO READ: EPFO: ଚାକିରି ହରାଇଲା ପରେ ମିଳିବ କି EPF ସୁଧହାର,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନିୟମ?

ALSO READ: Weekly Special Horoscope: ଜାନୁଆରୀର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉଦୟ ହେବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ପ୍ରଭାସ୍ ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ"ରାଜା ସାବ୍"ର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆରତି କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ , ହଠାତ୍ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆରତି ଥାଳିଟି ତଳ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ହଲ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲ। ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକରିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ହେଲେ,ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆସି ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଯିବା ଘଟଣା,ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ
Odisha news
Odisha News: ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ....
Naveen Patnaik
ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା- ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
Republic Day 2026
୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ଗର୍ଜନ କରିବ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭାରତର ଶକ୍ତି
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଜାନୁଆରୀର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉଦୟ ହେବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍