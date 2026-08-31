/Rayagada News:ଖୋଲାଗଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି,ଗଣତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ୨୫୦ ମହିଳା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ

Rayagada News: ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରର ନଅଟି ଦାନ ବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି) ଦୁଇ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରଆଇ,ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ୯ଟି ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଟଙ୍କା ଗଣତି କରାଯାଉଛି । ସଂଗୃହିତ ରାଶି ରାୟଗଡ଼ା ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦାନ ରାଶିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଧ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଶ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପୂର୍ବେ, ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୨୬ରେ,୯ଟି ହୁଣ୍ଡିରୁ ୧ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ୬୨୩ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ୨୩୧ ଟଙ୍କା ସମେତ ମୋଟ ୧ କୋଟି ୨୬ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ୮୫୪ ଟଙ୍କା, ୩୨ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୧ କିଲୋ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ଏବଂ ୯ଟି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।