Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Rayagada News:ଖୋଲାଗଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି,ଗଣତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ୨୫୦ ମହିଳା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ

Rayagada News:ଖୋଲାଗଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି,ଗଣତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ୨୫୦ ମହିଳା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ

Rayagada News: ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରର ନଅଟି ଦାନ ବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି) ଦୁଇ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରଆଇ,ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:14 PM IST
Rayagada News:ଖୋଲାଗଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି,ଗଣତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ୨୫୦ ମହିଳା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DA ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ
2
3
4
5