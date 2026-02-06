Repo Rate: ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍; RBIର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Advertisement
Feb 06, 2026

Repo Rate: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ଏ-ଥର ରେପୋ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। (RBI)ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲୋହାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରେପୋ ହାର୫.୨୫ ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏ-ହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଋଣ ସୁଧ ହାର ଅ-ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ଏ-ହାର ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ (RBI) ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସଞ୍ଜୟ ମଲୋହାତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ,ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ରପ୍ତାନିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ-:
ରେପୋ ହାର ବ୍ୟତୀତ, RBI SDF (ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁବିଧା) ଏବଂ MSF (ମାର୍ଜିନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୁବିଧା) ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। SDF ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ MSF 5.50 ପ୍ରତିଶତରେ ରଖାଯାଇଛି। (RBI) ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ (FDI) ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ ମଲୋହାତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୭.୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଅଛି।

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି-:

ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦେଶର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆରବିଆଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ୨.୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩.୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୨୦୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ୩.୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪.୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

