RBI: ବଡ଼ ଝଟକା! ଏଣିକି ଏହି ୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇପାରିବେନି ଟଙ୍କା, RBI ଜାରି କଲା ଆଦେଶ

RBI Restrictions On Five Cooperative Banks: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (Reserve Bank Of India) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ (Bank Account) ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଖବର । RBI ୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆରବିଆଇ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି...

ଆରବିଆଇ (RBI) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଆରବିଆଇକୁ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆରବିଆଇ (Reserve Bank Of India) ଅନୁଯାୟୀ, HCBL ସହକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ (HCBL Sahakari Bank)-ଲକ୍ଷ୍ନୌ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ), ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ନଗରୀ ସହକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Limited)-ଔରଙ୍ଗାବାଦ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), ଶିମସା ସହକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମିତ (Shimsha Sahakari Bank Regular), ମଦଦୁର, ମାଣ୍ଡିଆ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ) ର ନଗଦ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-'ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର: ଦରମାରେ ହେବ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୧୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-'ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ, ଆମର ବି ଅଛି ମାନ-ସମ୍ମାନ...ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ଭାରତ'; BCCIକୁ ପୁଣି ଦେଲେ ଧମକ

ଏଠାରେ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ, ଉର୍ବାକୋଣ୍ଡା ସମବାୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ (Urvakonda Co-operative Municipal Bank)-ଉର୍ବାକୋଣ୍ଡା (ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଓ ଶଙ୍କରରାଓ ମୋହିତା ପାଟିଲ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (Shankarrao Mohite Patil Co-operative Bank)-ଅକ୍ଲୁଜ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର) ର ଗ୍ରାହକ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ, ପାଞ୍ଚଟି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଜମାକାରୀମାନେ ଜମା ବୀମା ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବୀମା ଦାବି ରାଶି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ।