Premanand Maharaj Padyatra: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟ ବଦଳିଲା, ରାତି ୨ଟା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ

Premanand Maharaj Padyatra Timing: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ସମୟ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପଦଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାଧା କେଲିକୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦଯାତ୍ରାର ନୂତନ ସମୟ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:28 PM IST

Premanand Maharaj Padyatra Timing Change
Premanand Maharaj Padyatra Timing Change

Premanand Maharaj Padyatra Timing Change: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଜି କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରାତି ୨ଟାରେ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ।

ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦଯାତ୍ରାର ନୂତନ ସମୟ
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ୨ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦେବ। ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ହୁଏ?
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାଧା କେଲିକୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାରରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି।

ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କିଏ?
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ କାନପୁରର ସରସୁଲ ଗ୍ରାମ ଆଖରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରମା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶମ୍ଭୁ ପାଣ୍ଡେ ଥିଲା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଶାଖା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସ ଲୀଳା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜୀଙ୍କ ଲୀଳାର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି।

