Vinod Kumar Shukla Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପରଲୋକ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Vinod Kumar Shukla Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଳାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:54 PM IST

Vinod Kumar Shukla Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AAIMS)ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରେ ଥିଲେ।

ନଭେମ୍ୱର ମାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ୧ ଜାନୁଆରୀ  ୧୯୩୭ ରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୫୯ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଳା ଜଣେ କବି, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଏବଂ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ।

ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା, "ଲଗଫଗ ଜୟ ହିନ୍ଦ," ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। "ନୌକର କି କମିଜ୍," "ଦିୱାର ମେଁ ଏକ ଖିଡକି ରେହତି ଥି," ଏବଂ "ଖିଲେଗା ତୋ ଦେଖେଙ୍ଗେ" ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। "ନୌକର କି କମିଜ୍" ଉପରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମଣି କୌଲ ସମାନ ନାମରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। "ଦିୱାର ମେଁ ଏକ ଖିଡକି ରେହତି ଥି" ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତାଙ୍କର ଲେଖା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଏବଂ ମାନବ ଭାବନା ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ, ଲୋକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜଟିଳ ଭାବନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ହିନ୍ଦୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କଥାସାହିତିକ କଥାସାଥୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଗତ ଗଠନ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ନୂତନ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"

