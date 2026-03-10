Gas Supply Crisis: LPG ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ! ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ...

Advertisement
Gas Supply Crisis: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇାପାରେ! ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ସଙ୍କଟ। ସାରା ଦେଶରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:00 AM IST

Gas Supply Crisis: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇାପାରେ! ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ସଙ୍କଟ। ସାରା ଦେଶରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ୍ ଶିଳ୍ପ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏ-ହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ (NRAI) ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗ୍ୟାସ ବିତରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରେ, ଅନେକ ଯୋଗାଣକାରୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଲପିଜି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ:
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ କହିଛି ଯେ,ଏ-ହାର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏ-ଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ-ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ,ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। (କୋଭିଡ-୧୯)ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ହୋଟେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି ହୋଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଯଥାଶିଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଗାଣ ନ ହେବ ସାରା ସହରରେ ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

