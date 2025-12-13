ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଯବାନ ଗିରଫ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ

Retired IAF soldier arrested: ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି।"
Retired IAF soldier arrested: ଶନିବାର ଦିନ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସାମର ସୋନିତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୈନିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହରିଚରଣ ଭୂମିଜ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି।" ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯବନ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଜଣେ ଜୁନିଅର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ତେଜପୁରର ସାଲୋନିବାରି ବେସ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ତେଜପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହରିଚରଣ ଭୂମିଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।