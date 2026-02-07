Advertisement
ସେନାରୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି ଯବାନ

ସେନାବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୈନିକ ସବୁବେଳେ କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତି। ଆଜି, ଆମେ ଜାଣିବା ତାହା କଣ ଯାହା ଜଣେ ସୈନିକ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Feb 07, 2026

ସେନାରୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି ଯବାନ

Army Secrets: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶେଷ କରି ଅବସର ନିଅନ୍ତି ତା ପରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତେଚନ ଥାଆନ୍ତି । ଯଦିଓ ଯବାନ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତଥାବି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଅବସର ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନୁହେଁ। ଆଇନ ଏବଂ ସେନା ନିୟମାବଳୀ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଏ । କାରଣ ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ସୈନିକ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାର ପରିବେଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ମଜା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର କଥା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, କିମ୍ବା ସେନା ରଣନୀତି ଏବଂ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା  କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ସୂଚନା ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ଆମର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରେ । ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।

ଗୋପନୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍
ଗୋପନୀୟ, ଗୁପ୍ତ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯବାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସୂଚନାର ଏକ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୂଚନା
କୌଣସି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ଶତ୍ରୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡିତ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଅବସର ପରେ, ସୈନିକମାନେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା, ସାମରିକ ସୂଚନାଦାତା, ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କୋଡ୍ ପରି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।

ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା
କେବଳ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅବସର ପରେ, ଜଣେ ସୈନିକ ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଗୋପନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍, ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

