Odisha News:ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନଦୀରେ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୪୭.୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଠଟି ବ୍ଲକରେ ୨୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ, କେବଳ ଦୁଇଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବାହ ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ବିପଦ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଏବଂ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି,ଧାମନଗର ଏବଂ ଯାଜପୁର (ବୈତରଣୀ), ଏବଂ ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର (ଜଳକା) ପାଇଁ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୬.୩୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ନିଷ୍କାସନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ, (ODRAF) ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମେତ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରି ୩୭.୪୪୫ ମିଟର ସତର୍କ ସ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩୮ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଜଳପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।