Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News:ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନଦୀରେ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୪୭.୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଠଟି ବ୍ଲକରେ ୨୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:10 PM IST
Odisha News:ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Idol 16 winner Jyotirmayee Nayak:ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସ
Indian Idol Season 16 winner Jyotirmayee Nayak1 hr ago
2
china2 hrs ago
3
Narendra Modi10:28 AM IST
4
Japan earthquake9:54 AM IST
5
Telugu Actress Death7:55 AM IST