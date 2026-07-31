Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood Situation: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...

Odisha Flood Situation: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 31, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:26 PM IST
Odisha Flood Situation: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...
Image Credit: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood: ଯାଜପୁରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି;ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ
2
3
4
5