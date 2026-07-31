Odisha Flood Situation: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...

Odisha Flood Situation: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୭ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ୧୧ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ୪୪୬ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୧୩୬୨ ଗାଁ ଏବଂ ୧୭୪ଟି ୱାର୍ଡ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହିଛି। ମୋଟ ୭,୯୧,୮୪୬ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ୨,୬୮,୯୪୩ ଜଣ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ୬୪୭ଟି ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ-ହା ଜାରି ରହିବ। ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ୨୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ,୨୧,୩୮୦ ହେକ୍ଟର କୃଷି ଜମି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫସଲ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।"
"ମହାନଦୀ ବ୍ୟତୀତ, କୁଶଭଦ୍ରା, ଇବ୍, ଜଳକା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରଭାବିହ ହେଉଛି। ସେପଟେ, ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ୧୨ ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିସ୍କାସନ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅତିରିକ୍ତ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛଡାଯାଇପାରେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡାଯାଇଥିବା ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପୁରୁଣା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।