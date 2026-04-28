କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ କହିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି । ଦୋଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣାକୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ପରେ ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ଘଟୁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି । ଦୋଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ଘଟଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା IOB । ମାଲିପୋଷି ଶାଖା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଆଣିଥିବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରକୁ ମୃତଦେହ ଆଣିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଛାତିଥରା ଚିତ୍ର। ମୃତ ବଡ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଜମା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସାନ ଭାଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଳକ୍ ମଲ୍ଲୀପଶି ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ଥିବା ୧୯,୩୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ନିରକ୍ଷର ସାନଭାଇ ଶେଷରେ କବର ଖୋଳି ବଡଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବାହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ୍କୁ ଆଣିଥିଲା। ଭଉଣୀକୁ ଦେଖ ଓ ଜମା ଖାତାରେ ଥୁବା ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲା।
୪ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଏରେଣ୍ଡେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଆନାଳୀ ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା (୫୦)ଙ୍କ ପରିବାର। ବଡ଼ଭାଇ ରଇବୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସାନ ଭାଇ ଶଙ୍କରା ମୁଣ୍ଡା ବିବାହିତ। ଜିତୁ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାଲରା ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଳଦ ବିକ୍ରି କରି ବଡ଼ ଭାଇ ରଇବୁ ଭଉଣୀ କାଲରାଙ୍କ ନାଁରେ ମଲ୍ଲୀପଶି ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ୧୯,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ନୋମିନୀ ଭାବେ ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରଇବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି। ଭଉଣୀ କାଲରା (୫୫)ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୨ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
କାଲରାଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦଉଡି ଦଉଡି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଆସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧୁକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲରାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଜିତୁ ଓ ଶଙ୍କରାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନଥୁବାରୁ ଜିତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସ ଟଙ୍କା ଦେବି କହି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଶ୍ମଶାନରୁ ବଡ଼ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଖୋଳି ଏକ ବସ୍ତାରେ ପୂରାଇ ୩ କିମି ଦୂର ମଲ୍ଲୀପଶି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ୍ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖ ଓ ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ ।
ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପାଟଣା ଥାନାଧିକାରୀ କିରଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ ଏଏସଆଇ ଗୌରହରି ଗରଡ଼ିଆ ମଲ୍ଲୀପଶି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ପହଞ୍ଚି ଜିତୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଜମା ଖାତାର ନୋମିନୀ କିଏ ଓ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ନିୟମ ନ ଜଣାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆଣ ଟଙ୍କା ଦେବି କହି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଜିତୁ କଙ୍କାଳକୁ ପୁନର୍ବାର ନେଇ ପୋତିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ବଡ ଅପଡେଟ୍, ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ
Also Read- ରାତି ୯ଟାରେ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ରାତି ୧ଟାରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ, ପୂରା ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ !